İsrailin yeni hədəfi bu ölkə olacaq - 3 dövlət birləşir

İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu husilərin Təl-Əvivə raket hücumlarından sonra qruplaşmaya qarşı əməliyyatların davam edəcəyini bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu İsrailin husilərə qarşı təkbaşına hərəkət etmədiyini bildirib. O, bu məsələdə ABŞ və Böyük Britaniyanın dəstəyini alacağını bildirib. Netanyahunun sözlərinə görə, İsrail ABŞ və Böyük Britaniyanın dəstəyi ilə husilərə qarşı tədbirlər həyata keçirəcək. O bəyan edib ki, ABŞ və digər ölkələr husiləri təkcə qlobal gəmiçilik üçün deyil, həm də dünya nizamı üçün təhlükə hesab edirlər.

Qeyd edək ki, İsrail, Binyamin Netanyahunun bu bəyanatlarından əvvəl Yəmənə geniş hava zərbələri endirib. Hücumlar husilərin istifadə etdiyi üç limanı zərərsizləşdirmək məqsədi daşıyıb. Bu hücumlar Husilərin İsrailə raket hücumundan sonra həyata keçirilib.

