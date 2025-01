Sumqayıtda 76 yaşlı kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin altıncı mikrorayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1949-cu il təvəllüdlü Zamiddin Həbibulla oğlu Həbibov yaşadığı doqquz mərtəbəli binanın beşinci mərtəbəsindən yıxılıb. O, hadisə yerində vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

