Rusiyanın “Lukoyl” şirkətinə yeni baş icraçı direktor (CEO) təyin edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Sergey Koçkurov şirkətin yeni CEO-su olub.

Qeyd edək ki, indiyə kimi “Lukoyl”un CEO-su Vorobyov olub. Ötən həftə o, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin sanksiyalar siyahısına düşüb.

