Azərbaycanda tanınmış cərrahı Qiyas Mehdiyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Uzun illər Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında çalışan Qiyas Mehdiyevin 84 yaşı olub.

