"Tiktokun alınması ilə bağlı bir neçə nəfərlə danışıqlar aparırıq və çox güman ki, populyar tətbiqin gələcəyi ilə bağlı yaxın 30 gün ərzində qərar verəcəyik".

Metbuat.az axar.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Floridaya uçuş zamanı prezident təyyarəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Mən Tiktok haqqında bir çox insanla danışmışam və Tiktoka böyük maraq var”, - Tramp bildirib.

