Qanunvericiliyə “Azərbaycan işarət dili” anlayışının daxil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dəyişiklik “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” qanun layihəsinə təklif olunub və Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

Layihədə qeyd olunur ki, “Azərbaycan işarət dili” eşitmə qabiliyyəti tam məhdud olan azərbaycandilli şəxslərin fikir və düşüncələrini qollar, əllər və barmaqlar vasitəsilə eyni vaxtda ifadə etməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.