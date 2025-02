Məktəblərdə bu ləğv edilir - Nazir elan etdi

Növbəti tədris ilində kağız jurnal ləğv olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev fevralın 6-da keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, “rəqəmsal məktəb” platformasında şagird, valideyin, müəllim və direktor kabineti olmaqla dörd xüsusiyyət mövcud olacaq:

“Rəqəmsal məktəb” platforması sayəsində valideyinlər övladlarının dərs prosesini onlayn şəkildə izləyə biləcək. Ümumiyyətlə təhsil sisteminin rəqəmsallaşması sürətlə davam edir. Növbəti tədris ilində məktəblərdə jurnallar onlayn platformada olacaq”.

