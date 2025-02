Naxçıvanda top mərmiləri aşkarlanıb

Naxçıvanın Kəngərli rayonu, Yeni Kərki kəndi ərazisində hərbi sursatlar aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatlarının 1 ədəd 120 mm-lik, 1 ədəd 75 mm-lik top mərmisi və 2 ədəd 30 mm-lik AQS mərmisi olduğu müəyyən edilib.

Sursatlar pirotexniklər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.

