"21.11.2023 tarixində paylaşdığım bu postu xatırladım. "Maskaları çıxarın! Azərbaycanda USAID-in fəaliyyətinə yer yoxdur".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.

Xatırladaq ki, 2023-cü ilin noyabrında Hikmət Hacıyev yuxarıda qeyd edilən sözləri Samanta Pauerə cavabının sonunda qeyd etmişdi.

