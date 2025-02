Tanınmış şəxslərin adları əfv üçün təqdim edildi - SİYAHI

Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyası bu gün yeniləşmiş tərkibdə ilk iclasa toplaşacaq. İclasda Komissiyaya daxil olan müraciətlərə baxılması planlaşdırılır.

Hüquq müdafiəçiləri bəzi tanınmış məhkumların adlarının Əfv Komissyasının siyahısına salınmasını istəyirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğlu Modern.az-a bildirib ki, onlar da Əfv Komissyasına siyahı təqdim ediblər.

Onun sözlərinə görə, siyahıya tanınmış jurnalistlər Əvəz Zeynallı və Əziz Orucovun da adını daxil ediblər:

"Bizim özümüzün kriteriyalarımız var. Siyasətçilərin, jurnalistlərin, ictimai fəalların, partiya nümayəndlərinin hamısının adı bizdə var. Ömürlük məhkum edilən "OMON”çuların, "Nardaran hadisəsi" ilə bağlı olanların hamısının adlarını siyahımıza salmışıq. Biz istərdik ki, bu il əfv sərəncamı ilə yanaşı, aministiya aktı da qəbul edilsin ki, daha çox insan azadlığa çıxsın. Elə məhkumlar var ki, 10 illik cəzasının 8 ilini başa vurublar. İstərdik ki, cəza müddətinin bitməyinə az qalanları ailələrinə qovuşdursunlar. İstərdik ki, Əfv Komissiyası öz işini ləyaqətlə həyata keçirsin, həm də aministiya olsun. Aministiyaya o maddələr düşsün ki, cəzanın yarısını, üçdə ikisini çəkənlər evlərinə buraxılsın. Jurnalistlər var ki, neçə ildir içəridə oturublar. Məsələn, bizim siyahımızada tanınmış jurnalistlərdən Əvəz Zeynallı və Əziz Orucovun adları var".

