Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev fevralın 19-da Xocalı rayonunun Ballıca kəndinə səfər edib və burada sakinlərlə görüşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sakinlərlə görüş zamanı maraqlı və olduqca səmimi anlar yaşanıb.

Belə ki, sakinlərdən biri dövlət başçısını salamlayaraq, “Allah Sizi qorusun. Ali Baş Komandan, “dəmir yumruq” buradadır” deyib.Prezident İlham Əliyev isə gülərək “Maşallah, sənin də yumruğun yaxşıdır”- deyə cavab verib.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

