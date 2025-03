"İtkin düşmüş şəxslərin ailələri ilə görüş təşkil olunacaq".

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu İCMP-nin baş direktoru Katrin Bomberger İtkin düşmüş Şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (ICMP) "Azərbaycan Respublikasında itkin düşmüş şəxslərin axtarışı üzrə qiymətləndirmə hesabatı"nın təqdimatında deyib.

O bildirib ki, burada olmağının əsas məqsədlərindən biri məhz itkin düşmüş şəxslərin ailələri ilə görşməkdir:

"İtkin düşmüş şəxslərin tapılması ailələr üçün önəm daşıdığı qədər həm də sülhün göstəricidir. Data sisteminin və DNT sahəsində proseslərin inkişafı Azərbaycan üçün zəruridir. Bununla yanaşı Ermənistanla əməkdaşlıq da vacibdir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.