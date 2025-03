​Unibank “Biznesiniz üçün sərfəli Novruz təklifi” kampaniyası keçirir

Aprelin 30-dək UPOS terminalı quraşdıran yeni biznes müştəriləri üçün Unibank biznes kartı pulsuz olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, kampaniyadan fiziki və hüquqi şəxs olan bütün sahibkarlar faydalana biləcəklər.

“Unibank” biznes kartı sahibi olmaq, qəbul edilən vəsaitin daha qısa müddətə köçürülməsi və kartda olan vəsaiti dərhal istifadə etmək və nağdlaşdırmaq imkanı yaradır.

Qeyd edək ki, UPOS ödənişləri mobil telefon vasitəsilə qəbul etmək üçün yaradılan POS-terminal xidmətidir.

UPOS-un əsas üstünlükləri:

∙ Əlavə POS-terminal cihazına ehtiyac yoxdur;

∙ 7/24 onlayn şəkildə qoşulma imkanı;

∙ Asanlıqla daşına bilən mobil cihazlardan istifadə edirsiniz;

∙ Xidmət haqqı və aylıq ödəniş tələb olunmur.

UPOS xidməti biznes sahiblərinə Dövlət Vergi Xidmətinin nağdsız ödəniş tələblərinə tam uyğunluq imkanı yaratmaqla, istənilən bank kartı ilə ödəniş qəbul etmək imkanı və sahibkarlar üçün vəsaitlərə sürətli çıxış və gecikmələrin aradan qaldırılmasını mümkün edir. .

UPOS-a qoşulmaq çox asandır. Xidmətə istənilən vaxt qoşula bilərsiniz. Telefonunuzdakı UBank Biznes mobil əlavəsinə daxil olaraq, “UPOS” bölümündə ümumi məlumatları daxil edib, ödənişləri qəbul edəcəyiniz hesabı seçirsiniz. Elektron müqaviləni imzaladıqdan sonra sorğu tamamlanır və bankın təsdiqinin ardınca ödənişləri istər öz mobil cihazınızdan, istərsə də seçiminizə uyğun digər əməkdaşlarınızın mobil cihazlarından qəbul edə biləcəksiniz.

Elə indi UBank Biznes yükləyin və UPOS-a qoşulun (https://business.ubank.az).

Unibank- Sənin Bankın!

