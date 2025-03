Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Ağdərə rayonundan İlaxır çərşənbə ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

"Ağdərə rayonu, Həsənriz kəndi. 18.03.2025. Uca Allah hər kəsə möhkəm cansağlığı, bol sevinc, sevgi və səadət, hər evə xoş ovqat, hər ocağa ruzi-bərəkət bəxş etsin! İlaxır çərşənbəniz mübarək!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.