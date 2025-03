Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin layihəsi razılaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan “X” sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

"Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin layihəsi razılaşdırılıb və imzalanmağı gözləyir. Mən razılaşdırılmış sənədi imzalamağa hazıram", - o qeyd edib.

