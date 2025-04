Birjalardakı vəziyyət gərgindir, neftin qiyməti enir - Səbəb açıqlandı

"Neft qiymətlərindəki eniş ABŞ-nin tarif siyasətindən qaynaqlanır".

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə deyib. O bildirib ki, birjalardakı vəziyyət gərgindir. Bu, ABŞ-nin bir çox ölkəyə gömrük vergisi tətbiq etmə qərarı ilə əlaqədardır" deyən Peskov, Rusiyanın neftin qiyməti ilə bağlı məsələləri izlədiyini ifadə edib. Onun sözlərinə görə, Rusiya neftin ucuzlaşmasının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün əlindən gələni edir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl dünya bazarında neft qiymətlərinin azalmasının 7 %-i keçdiyi açıqlanıb. Məlumata görə, London Əmtəə Birjasında “Brent” markalı neftin 1 barelinin qiyməti 2021-ci ilin avqustundan bəri ilk dəfə 65 ABŞ dollarından aşağı düşüb.

