Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu ötən gün yaşadığı mənzildə intihar edib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, kiçik gizir Rəhim Zeynal oğlu Novruzov 7 ay əvvəl ailə həyatı qurubmuş.

O, yaxın aylarda ata olacaqdı. Mərhum ötən gün Kürdəmir rayonunun Çöhranlı kəndində dəfn edilib.

