Baş nazirin müavini Samir Şərifovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti mayın 4-də Suriyaya səfərə gedəcək.



Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir, Samir Şərifovun Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraa, Suriyanın energetika, iqtisadiyyat və sənaye nazirləri ilə görüşəcək.

