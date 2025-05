Hacıqabulda uşaq selə düşüb, polis xilas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TikTok” sosial şəbəkəsində görüntülər yayılıb.

Videodan aydın olur ki, velosipedlə suyun kənarından keçməyə çalışan oğlan yıxılıb. Bu zaman Hacıqabul polisi özünü suya ataraq onu boğulmaqdan xilas edib.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.