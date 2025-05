Xəbər verildiyi kimi, 38 yaşlı Pərvanə Abdullayeva əməliyyatdan sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun yaxınları P.Abdullayevanın həkim səhlənkarlığından vəfat etdiyini iddia ediblər.

Faktla bağlı Kürdəmir Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

“Xezerxeber.az”a istinadən Pərvanə Abdullayevanın fotosunu təqdim edirik:

