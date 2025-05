Bəzi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında məlumat verilib.

MSK aparılan müzakirələrin ardınca 58 saylı Xaçmaz kənd, 62 saylı Kürdəmir seçki dairəsi dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklik olunmasına qərar verib.

