Hazırda Azərbaycanda qeydiyyatda 1 042 narkotik asılılığı olan qadın var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyi Narkoloji Mərkəzinin direktoru Fəzail Sadıqov deyib. Onun sözlərinə görə, bu il may ayının 1-nə olan məlumata əsasən, ölkədə ümumilikdə 40 min 231 narkotik asılılığı olan şəxs qeydiyyatdadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.