"Moyka" işlədən şəxslərin nəzərinə

Son zamanlar avtoyuma məntəqələrində baş verən bədbəxt hadisələr, xüsusilə də elektriklə bağlı faciələr bu sahədə təhlükəsizlik məsələlərinin ciddi nəzarətə ehtiyacı olduğunu göstərir. Bəs avtoyuma məntəqələrində təhlükəsizlik necə təmin olunmalıdır?

Təhlükəsizlik eksperti Elmar Nurəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bütün təyinatlı obyektlər elektrik təsərrüfatının saz vəziyyətdə olmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər:

“Elektrik şəbəkəsi və elektrik kabelləri mütləq texniki cəhətdən sağlam olmalıdır. Nasaz elektrik kabellərinin istismarı dərhal dayandırılmalı, zədələnmə aşkar edildikdə, mütləq aradan qaldırıldıqdan sonra istismara icazə verilməlidir. Bu səbəbdən ildə ən azı bir dəfə ixtisaslaşmış müəssisə tərəfindən obyektin elektrik təsərrüfatında texniki baxış keçirilməli, şəbəkəyə dair sınaq protokolu tərtib olunmalıdır. Müvafiq nasazlıqlar müəyyən edilərsə, onlar aradan qaldırılmalı və yalnız bundan sonra elektrik sisteminin istismarına davam olunmalıdır”.

E.Nurəliyev qeyd edib ki, əgər elektrik şəbəkəsi nasaz və ya zədələnmiş vəziyyətdə istifadə edilərsə, bu, qızma, qısaqapanma, alışma və nəticədə yanğın kimi ciddi təhlükələrə səbəb ola bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

