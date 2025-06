16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin iyunun 15-dən 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı olacaq.

AFFA-dan Metbuat.az-a bildirilib ki, toplanışa ümumillikdə 22 futbolçu dəvət olunub.

Yığma hazırlıq çərçivəsində iki yoxlama görüşü keçirəcək. Aqil Nəbiyevin yetirmələri iyunun 19-da və 21-də Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

Hər iki görüş Binə stadionunda təşkil olunacaq və saat 18:00-da başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.