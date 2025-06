İran ABŞ-nin istənilən hərbi müdaxiləsinə cavab verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei xalqa müraciətində deyib.

O, bildirib ki, İran ABŞ-yə düzəlməz ziyan vura bilər. Xamenei İranın təslim olmaq niyyətində olmadığını da vurğulayıb.

