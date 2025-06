Qobustanda icbari tibbi sığorta tibbi xidmətləri genişləndirib

2020-ci ildən mərhələli şəkildə tətbiq edilən icbari tibbi sığorta Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında infrastrukturun yenilənməsi və tibbi xidmətlərin əhatəsinin genişlənməsinə şərait yaradıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə TƏBİB-in təşkil etdiyi mediatur zamanı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Leyla Lətifova məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hazırda xəstəxanada ginekoloji, LOR, oftalmoloji, uroloji və travmatoloji əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir:

“Son bir il yarım ərzində xəstəxanada 1100-ə yaxın cərrahi əməliyyat icra olunub. Bu göstərici region əhalisinin tibbi xidmətlərə çıxış imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını sübut edir”, – deyə o bildirib.

"Sığortanın tətbiqindən sonra xəstəxanada yeni şöbələr – Fizioterapiya, Ailə sağlamlığı və İlkin tibbi yardım şöbələri fəaliyyətə başlayıb. Təkcə Fizioterapiya şöbəsində ötən ildən bu günə qədər 12 minə yaxın xidmət göstərilib. İl ərzində vətəndaşlara 90-a yaxın müxtəlif fizioterapevtik prosedur təqdim olunur".

Leyla Lətifova qeyd edib ki, ürək-damar xəstəlikləri dünyada əsas ölüm səbəbləri arasında yer aldığı üçün bu sahəyə də xüsusi diqqət yetirilir.

"Xəstəxana müasir exokardioqrafiya və EKQ cihazları ilə təchiz olunub, elektron qeydiyyat sistemi yaradılıb".

Sevinc İbrahimzadə/ Metbuat.az

