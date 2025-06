Korrupsiya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə iki idarə rəisi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Hacıyev İsfəndiyar Ruslan oğlu Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin, Eyvazov Natiq Zöhrab oğlu Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi təyin olunublar.

