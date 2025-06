Dövlət Sosial Müdafiə Fondu iyunun 21-də bütün ölkə üzrə pensiyaların ödəniləcəyini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ödənişlər pensiyaçıların bank hesablarına köçürüləcək. Fond vətəndaşlara müraciət edərək, pensiyaların vaxtında və tam şəkildə ödəniləcəyini bildirib.

