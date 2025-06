Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri publik hüquqi şəxsinin baş həkimi vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Samiq Sadıxov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, bu vəzifəyə Rəsmiyyə Həşimova gətirilib.

