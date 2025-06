Çəkisi 23 kq-ya düşən Nihal vəfat etdi - FOTO

Türkiyəli sosial media fenomeni Nihal Candan 30 yaşında həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, anoreksiya səbəbiylə xəstəxanaya yerləşdirilən və 23 kiloya düşən Nihal Candanın ölüm xəbərini ailəsi paylaşıb.

Qeyd edək ki, Nihal Candan “İşte benim stilim” proqramı ilə məşhurlaşan Bahar Candanın bacısı olub. Onlar Türkiyədə “çirkli pulların yuyulması” ilə bağlı araşdırmalarda bir müddət sonra həbs olunmuşdular.

Uzun müddət ictimaiyyətin gündəmində qalan Nihal Candan həbsdə olduğu müddətdə anoreksiya sinirozası diaqnozu qoyularaq azadlığa buraxılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.