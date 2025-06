Lənkəranda tanınmış jurnalist vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və Azərbaycan Teatır Xadimlər İttifaqının üzvü Ağaddin Abdulla Oğlu Babayev 21 iyun 2025 ci ildə doğulduğu və boya-başa çatdığı Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndinə vəfat edib.

Dəfn mərasimi saat 10:00 kənd qəbiristanlığında baş tutacaq.

Allah rəhmət etsin.

