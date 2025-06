Cəbrayılda insan sümükləri aşkarlanıb.

Metuat.az xəbər verir ki, insan skeletinin qalıqları rayonun Dərzili kəndi ərazisində qazıntı işləri aparılan zamanı aşkarlanıb.

Faktla bağlı aidiyyatı qrumlar araşdırmalara başlayıb.

