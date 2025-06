Dilarə Əliyevanın qardaşı əməliyyat edildi

Aktyor Vüsal Murtuzəliyevə anevrizma diaqnozu qoyulub. Damarda anjio (anjioqrafiya) olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a aktyorun bacısı Əməkdar artist Dilarə Əliyeva məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, xəstəliyin hazırkı dövrü əməliyyat qədər ciddi və risklidir: "Hələlik reanimasiyada həkim nəzarəti altındadır ki, xəstəlik başqa problem yaratmasın".

Dilarə Əliyeva qeyd edib ki, qardaşını ötən gün həkim briqadası ilə Diaqnostika Mərkəzinə gətiriblər və əməliyyat orada həyata keçirilib.

"Hazırda qardaşım ciddi həkim nəzarəti altındadır. İnşallah, təkrar əməliyyata ehtiyac qalmaz", - D.Əliyeva əlavə edib.

Qeyd edək ki, aktyor Vüsal Murtuzayev iyunun 19-da Sumqayıt Tibb Mərkəzinin 2 nömrəli şəhər xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Ona dəqiqləşdirilməmiş beyindaxili qansızma diaqnozu təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.