Daxil Vəliyev vəfat etdi - FOTO

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavini, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Daxil Vəliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1980-ci il təvəllüdlü Daxil Vəliyev 1999-cu ildə Mehdiabad qəsəbə orta məktəbini bitirib, daha sonra BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində “Fəlsəfə” ixtisası üzrə bakalavr və magistr pillələrində təhsil alıb. 2005-2009-cu illərdə aspirantura təhsili alaraq, 2013-cü ildə “Əli Şəriətinin dini-fəlsəfi görüşləri” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edib və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb.

2007-ci ildən etibarən BDU-da fəaliyyət göstərən Daxil Vəliyev fakültənin metodisti, dekan müavini, müəllim və kafedranın dosenti kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Onun əsas elmi-tədqiqat sahəsi müasir dövr Şərq və Qərb fəlsəfəsi tarixinə yönəlib.

