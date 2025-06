"Misli" və "Topaz" qadağan ediləcək?

“Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycana mənsub olan bölməsində süni torpaq sahəsinin yaradılması haqqında” Qanuna təklif edilən dəyişiklik layihəsinə əsasən, Azərbaycanda kazino oyunlarının virtual formada həyata keçirilməsinə icazə verilməyəcək. Bəs bu, “Misli” və digər virtual oyun platformalarının fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək? Bu sahədə hansı dəyişikliklər gözlənilir?

İKT üzrə ekspert Fərhad Mirəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yeni qanun layihəsində süni torpaq sahələrində kazino oyunlarının təşkili qaydaları müəyyən edilir və bu fəaliyyətin tənzimlənməsi artıq həmin oyunların leqal şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verəcək:

“Burada yalnız fiziki kazinodan, yəni real aparatlarla və fiziki iştirakla baş tutan kazino oyunlarından söhbət gedir. Virtual kazino oyunları isə, yəni kompüter və ya mobil telefonlar vasitəsilə oynanan kazinolar bu qanun layihəsinə daxil deyil və onlar hələ də qadağan olaraq qalır. Bu baxımdan heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmur”.

F.Mirəliyev ölkəmizdə fəaliyyət göstərən "Misli", "Topaz" kimi mərc oyunlarından da danışıb:

“"Azərlotereya" tərəfindən təşkil olunan oyunlar isə qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənmir və yeni qanun layihəsində bu mövzular əhatə olunmur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

