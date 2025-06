Bakıda market yandı

Sabunçuda market yanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a FHN-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda ümumi sahəsi 200 m² olan obyektin (market kimi fəaliyyət göstərir) dam örtüyünün taxta atmaları və tavanı, marketdə olan 9 ədəd soyuducu, həmçinin sahəsi 18 m² olan anbarın yanar konstruksiyaları və içərisində olan mallar yanıb. Obyektin qalan hissəsi, 3 ədəd ödəmə aparatı və digər bitişik obyektlər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

