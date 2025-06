Xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olunan diplomatik korpus rəhbərlərinin Laçın, Şuşa və Ağdama səfəri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “X” hesabında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev yazıb.

O qeyd edib ki, səfərin sonunda xatirə fotosu çəkdirilib.

