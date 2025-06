"Qarabağ"ın Avstriyada keçirəcəyi təlim-məşq toplanışı zamanı yoxlama oyununda qarşılaşacağı rəqiblərdən biri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu Ukraynanın "Metalist" klubu ilə üz-üzə gələcək.

Xarkov təmsilçisinin mətbuat xidməti açıqlayıb ki, qarşılaşma iyulun 7-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.