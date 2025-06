İran iki saat ərzində İsrailə azı 11 raket atdı

Bu gün səhər İran İsrailə azı 11 raket atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 24-də İran 2 saat ərzində yəhudi dövlətinin ərazisinə 11 raket atıb.

İsrail ordusu İran ərazisindən 6-cı raket buraxılışını qeydə aldığını bildirib.

Daha əvvəl "N12" telekanalının verdiyi məlumata görə, ikinci atış zamanı atılan raketlərdən biri İsrailin Beer Şeva şəhərində 7 mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Bu zərbə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Dağıntılar altında insanların axtarışı hazırda davam edir, qaz sızması ehtimalı ilə bağlı narahatlıqlar var.

