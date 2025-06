Gülbacı Əliyeva idarəetmə sistemlərinin əhəmiyyətindən danışıb

“Milli Mətbuatın 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Standartlaşdırma sahəsində maarifləndirici seminar”da çıxış edən Gülbacı Əliyeva uyğunluğun qiymətləndirilməsi və idarəetmə sistemlərinin əhəmiyyəti mövzusunda ətraflı məlumat verib. O qeyd edib ki, uyğunluğun qiymətləndirilməsi yalnız məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti ilə məhdudlaşmır, istehsalat proseslərinin şəffaflığı və səmərəliliyinin təmin edilməsində də vacib rol oynayır.

AZSTAND-ın bu sahədə beynəlxalq standartlara uyğun idarəetmə sistemlərinin tətbiqini stimullaşdırmaq və müəssisələrə dəstək vermək məqsədilə yeni yanaşmalar üzərində çalışdığını bildirən Əliyeva, bu istiqamətdə metodoloji çərçivənin gücləndirilməsi və ekspertiza mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinin əsas prioritetlər olduğunu vurğulayıb.

Çıxışında o, uyğunluğun qiymətləndirilməsi sistemlərinin müəssisələrin ixrac potensialının artırılması və daxili bazarda istehlakçı etimadının möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib. Seminar iştirakçıları onun təqdim etdiyi metodoloji izahları praktik baxımdan faydalı və yüksək dəyərləndiriblər.

Gülbacı Əliyeva həmçinin standartlaşdırma prosesində şəffaflıq prinsipinin önəmini vurğulayaraq bildirib: “Birinci prinsip şəffaflıqdır. Bu, bütün maraqlı tərəflərin könüllü iştirakı, qərarların açıq şəkildə qəbul edilməsi və informasiyanın hər kəs üçün əlçatan olması deməkdir.”

