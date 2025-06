Milli Məclis 26 İyun – Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevi təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbriki parlamentin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib.

Deputatlar təbriki alqışlarla qarşılayıblar.

