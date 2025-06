Səhiyyə Nazirliyinin Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzində analiz cavablarını onlayn şəkildə əldə etmək mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Belə ki, sənəd nömrəsi mərkəzdə verilmiş talonda qeyd olunacaq, cavablar isə QR kod vasitəsilə əldə olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.