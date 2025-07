Rusiyanın bir sıra şəhərlərində Azərbaycan xəbər saytlarına girişdə problemlər müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskva və Rusiyanın digər böyük şəhərlərində – o cümlədən Həştərxan, Volqoqrad, Sankt-Peterburq, Voloqda və Çelyabinskdə – Azərbaycan xəbər agentliklərinin saytlarına daxil olmaqda çətinliklər yaranıb.

Problemin səbəbi hələlik açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.