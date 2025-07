AZCON Holding-in şirkətlərindən olan "Bakı Metropoliteni" QSC 2025-ci ilin ilk 6 ayında 111 milyondan çox sərnişinə xidmət göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən çox sərnişin may ayında daşınıb və onların sayı 20 milyon 672 min nəfəri keçib.

Ötən yarımildə 9 milyon 822 min sərnişin daşıyan "Koroğlu" stansiyası TOP10 siyahısına liderlik edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.