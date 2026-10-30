Misli Premyer Liqasında X tura bu gün start veriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, günün yeganə oyununda "Turan Tovuz" "Sabah"ı qəbul edəcək.
Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda, saat 18:30-da start götürəcək.
Ehtiyatda daha bir oyunu olan Bakı klubu 20 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. Qərb təmsilçisi 9 matçdan sonra 15 xalla dördüncüdür.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, X tur
30 oktyabr
18:30. "Turan Tovuz" – "Sabah"
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Namiq Hüseynov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Fərid Hacıyev.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.
Tovuz şəhər stadionu
Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.