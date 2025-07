Prezident jurnalistləri təltif etdi - SİYAHI

Azərbaycan milli mətbuatının 150 illik yubileyi münasibətilə media nümayəndələri təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycanda milli mətbuatın inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə

Aslanov Qədir Təyyar oğlu

Babayev Salman Alı oğlu

Bayramova Nəzakət Ələddin qızı

Cəfərli Minijə Cəmşid qızı

Cəfərov Rəşad İslam oğlu

Əliyev İbrahim Məmmədrza oğlu

Əliyev Orman Çingiz oğlu

Əliyev Vüqar Əliheydər oğlu

Əliyev Yalçın Tahir oğlu

Əlizadə İmdad Əli oğlu

Həsənov Nəcəf İsmayıl oğlu

Həziyev Bahəddin Musa oğlu

Hüseynov Mübariz Süleyman oğlu

İsmayılov Əhməd Məhəmməd oğlu

Qaibov Mehman Əjdər oğlu

Qasımov Balakişi Ələkbər oğlu

Maşayev Tahir İslam oğlu

Məhsimov Məhsim Sədulla oğlu

Məmmədov Məmmədəli Nazim oğlu

Mirzəyev Ayaz Nizami oğlu

Musayev Faiq Abbas oğlu

Nurullayeva Nəzirə Rafiq qızı

Ocaqova Cəmilə Rasim qızı

Sadıxova Nigar Yunisovna

Səttarov İsmət Rəcəb oğlu

Yusifov Tofiq Sədrəddin oğlu

1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Tağıyeva Roza Murtuza qızı

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Adıgözəlov Fikrət İlyas oğlu

Bağırov Rafiq Hidayət oğlu

Həsənov Müsəllim Qaman oğlu

Həşimov Rafiq Məhəmməd oğlu

Hüseynova Ülkər İbrahim qızı

İsmayılov Arif Əbdül oğlu

İsmayılov Musa Fehruz oğlu

Məmmədova Nüşabə Əsəd qızı

Paşayev Xoşbəxt Paşa oğlu

Piriyev Qüdrət Əliövsət oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayeva Leyla Əlixan qızı

Ağamalıyev Fuad Həmdulla oğlu

Ağaməmmədov Tahir Əlyar oğlu

Ağayev İlham Əli oğlu

Ağayev Saleh Azad oğlu

Ağayeva Məhsəti Musa qızı

Ağayeva Saabxanım Əliağa qızı

Ağayeva Səbinə Abbasovna

Aslanov Əhəd Kaflan oğlu

Atakişiyev İslam Yusif oğlu

Babayev Xaliq Yunis oğlu

Babayev Zaur Kamal oğlu

Babayeva Vəfa Əmir qızı

Bağırov Saleh Ramiz oğlu

Baxşəliyev Rəşad Fizuli oğlu

Balayeva Azadə Nərman qızı

Bayramov Cəmil Həsənağa oğlu

Bayramova Liya Vladimirovna

Becanov Rəfail Zəkəriyyə oğlu

Camal Aqil Tapdıq oğlu

Cavadlı Günel Telman qızı

Cavadzadə Nərgiz Ehlam qızı

Cəbiyev İsmayıl Qafar oğlu

Cəfərov Ramin Natiq oğlu

Cəfərova Arzu Hikmət qızı

Dərgahov Nofəl Elbrus oğlu

Əlixanova Nəcibə Ziynəddin qızı

Əliyev Emin Ağa İbrahim oğlu

Əliyev Murad Adil oğlu

Əliyev Rüstəm Qədim oğlu

Əliyev Seymur Telman oğlu

Əliyev Vüqar Mükafat oğlu

Əliyeva Məhbarə Vəli qızı

Əliyeva Mintac Allahverdi qızı

Əmircanov Paşa Çoban oğlu

Əsgərov Hüseyn Ələkbər oğlu

Əsgərova Lalə Nurəddin qızı

Feyruzov Samir Ənvər oğlu

Fərəcov Aqil Ələsgər oğlu

Fərəcova Zöhrə Fərəc qızı

Fəttahov Rafiq Seyfulla oğlu

Gülməmmədova Ülviyyə Malik qızı

Hacıyeva Məhbubə İsmayıl qızı

Heydərli Hacıbəy Novruz oğlu

Heydərov Hafiz Qurban oğlu

Həmzəyev Rüfət Zeynalabdin oğlu

Həsənov Əkbər Rafiq oğlu

Həzquluyev Əli Səvindik oğlu

Hüseynov Nazim İsa oğlu

Hüseynov Səxaddin Xanhəsən oğlu

Hüseynov Timur Əhməd oğlu

Hüseynova Günay Yelmar qızı

Hüseynova Qahirə Müslüm qızı

Hüseynova Nigar Elman qızı

Xəlilov Aslan Xası oğlu

Xudiyev Tural Kamil oğlu

İbrahimov Samir Fəzail oğlu

İbrahimova Rəna Veyis qızı

İsayev Tofiq İsmi oğlu

İsmayıl Cavid Cabbar oğlu

İsmayılov Çingiz Tofiq oğlu

İsmayılov Pərviz Saday oğlu

İsmayılova Tünzalə Eldar qızı

Kazımova Günay Rasim qızı

Kərimli Şərif Həmid oğlu

Kosayev Xaqani Nizami oğlu

Kuznetsov Viktor Aleksandroviç

Qafarov Əfqan Məhəmməd oğlu

Qasımov Coşqun Əyyub oğlu

Quliyev Emil Akif oğlu

Quliyeva Nurlanə Böyük Ağa qızı

Məcidli Mətin Yaşar oğlu

Məhərrəmli Elnur Səbuhi oğlu

Məhərrəmov Sərtib İslam oğlu

Məlikli Elçin Zahir oğlu

Məmmədli İlahə Firdovsi qızı

Məmmədli Qalib İbrahim oğlu

Məmmədli Orxan Məmməd oğlu

Məmmədov Asif Millət oğlu

Məmmədov Azər Həsənağa oğlu

Məmmədov Elnar Baləhməd oğlu

Məmmədov Natiq Adil oğlu

Məmmədov Orxan Əliəkbər oğlu

Məmmədov Rəfael Zöhrab oğlu

Məmmədov Səbuhi Həşim oğlu

Məmmədov Süleyman Fəxrəddin oğlu

Məmmədov Toğrul Aydın oğlu

Məmmədov Vüsal Mətləb oğlu

Məmmədova Afət İslam qızı

Məmmədova Aytəmiz Varaşil qızı

Məmmədova Həyat Hikmət qızı

Məmmədova İlhamə Şərafətdin qızı

Məmmədova Kəmalə Nadir qızı

Məmmədova Nigar Hüseynağa qızı

Məmmədova Rəhimova Ətirə İsrafil qızı

Məmmədova Səbinə Əvəz qızı

Miriyev Anar Barat oğlu

Mirzə Fərid Məzahir oğlu

Mövsümov Elvin Mövsüm oğlu

Muxtarov Natiq Muxtar oğlu

Musayev Zakir Miryusif oğlu

Mustafayev Anar Akif oğlu

Mustafayev Emil Vüqar oğlu

Mustafayeva Kəmalə Paşa qızı

Nadirova Miranə Mirağa qızı

Neymətzadə Cavid Nizami oğlu

Nəbiyeva Bəturə Qiyas qızı

Nərimanlı Asif Cəlal oğlu

Nəsirov Təyyar Baloğlan oğlu

Nəsirova Aynur Əli qızı

Niftəliyev Anar Mahmud oğlu

Novruzov Fazil Hacıverdi oğlu

Paşa Elşad Əlhüseyn oğlu

Rəhimov Telman Həmzə oğlu

Rəhmanov Rauf Vəliməmməd oğlu

Rüstəmov Əvəz Cahangir oğlu

Rzayev İlkin Əvəz oğlu

Rzayev Sənan Məhəmməd oğlu

Rzayev Zahid Asəf oğlu

Sarıyeva İradə Murad qızı

Seyidli Jalə Mütəllim qızı

Səfərov Aqşin Elşən oğlu

Səfərov Seyfəddin Mehdi oğlu

Səlimov Qurban Hamlet oğlu

Sultanova Pərvanə Əliqara qızı

Şahsuvarov Taleh Novruz oğlu

Şıxlı Rövşən Nadir oğlu

Şibliyev Elnur Abdulla oğlu

Tağıyev İlqar Vaqif oğlu

Tahirov Anar İslam oğlu

Temnikov Roman Vasilyeviç

Təhməzova Ramella Xaliddin qızı

Üst Volkan

Üzeyirov Azad Zəkəryə oğlu

Verdiyev Yalçın Mirələm oğlu

Yadigarov Abbasəli İmanverdi oğlu

Zeynalov Zaur Telman oğlu.

Azərbaycanda milli mətbuatın inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar jurnalist” fəxri adı verilib:

Ağacanov Elçin Alı oğlu

Balakişiyev Bəxtiyar Qaraca oğlu

Bayramov Vaqif Binyat oğlu

Ələsgərli Müşfiq Məşi oğlu

Əzizov Azər İmamzadə oğlu

Hüseynəliyev Fuad Polad oğlu

İbrahimov Sarvan Bəhlul oğlu

Kazımlı Xalid Asif oğlu

Qasımov İlqar Əlfi oğlu

Quliyev Aydın Alqulu oğlu

Quliyev Nurşən Ağacan oğlu

Quliyev Vasif Xosrov oğlu

Qurbanəliyev Azər Rəşid oğlu

Məmmədli Raqif Məmməd oğlu

Məmmədov İnqilab Mirzə oğlu

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu

Məmmədov Səyyad Nəsib oğlu

Musayev Hümbət Kazım oğlu

Paşayev Fadil Tahir oğlu

Rizayeva Fəridə Əyyub qızı

Salmanov Hüquq Yaqub oğlu

Seyidov Vüqar Nadir oğlu

Səlimov Hüseynbala Məhəmmədəli oğlu

Vəliyev Vəli Saleh oğlu

Yusifzadə Anar Yusif oğlu

Yusubov Yusif Hacı oğlu.

3. Azərbaycanda milli mətbuatın inkişafı sahəsində xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:

Əkbərova Gülşən Məmməd qızı

Əsgərzadə Həqiqət Eyvaz qızı

Vəliyev Həmid Alı oğlu.

