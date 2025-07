Kürdəmir rayonunda yas məclislərində ehsan verilməsi yığışdırılıb.

Metbuat.az zəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a Kürdəmir şəhər Cümə məscidinin imamı Aqil Əliyev məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, ağsaqqallar və din xadimləri birgə belə bir qərara gəliblər.

“Artıq iki aydır ki, rayonumuzda yas məclislərində yemək verilmir. Yas məclisləri öz qaydasında təşkil olunur, halva və çay verilir, sadəcə yemək verilməsi yığışdırılıb”, - o bildirib.

