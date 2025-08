Azərbaycan klubu "Beşiktaş"ın oyunçusunu transfer etdi

“Abşeron Lions” yeni mövsüm öncəsi ilk transferini reallaşdırıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, litvalı basketbolçu Gediminas Orelik "Abşeron Lions"la anlaşıb.

35 yaşlı oyunçu karyerası ərzində bir çox klubların şərəfini qoruyub. 2 metr boya malik hücumçu müxtəlif vaxtlarda Türkiyənin "Banvit" və "Beşiktaş" klublarının formasını geyinib. O, 2018-ci ildə İtaliyanın "Umara Reyer Venetsiya" klubu ilə FIBA Avropa kubokunun qalibi olmağı bacarıb. Gediminas son mövsümü Rumıniya təmsilçisi "Universitatya" klubunun heyətində keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.