Litvada hökumət ölkənin baş naziri Gintautas Paluckasın istefasından sonra buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Litva KİV məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, Litvanın baş naziri Gintautas Paluckas iyulun 31-də istefa vermişdi.

