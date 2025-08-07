Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

Bəzən istifadə müddəti hələ bitməyən qida məhsullarının keyfiyyətinin pozulması halları ilə qarşılaşırıq. Bu isə istehlakçılarda haqlı narahatlıq yaradır.
Qida mütəxəssisi Asim Vəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, istənilən qida məhsulunun üzərində yazılan istifadə müddəti məhsulun hansı tarixə qədər təhlükəsiz və keyfiyyətli olduğunun göstəricisidir. Ancaq bəzi hallarda məhsulun istifadə müddəti bitmədiyi halda keyfiyyətində pozulmalar baş verə bilir. Hər bir məhsulun üzərində saxlanma şəraiti və temperaturu yazılır:
"Qida məhsulları adətən müəyyən temperaturda, rütubətdə və işıqda saxlanılmalıdır. Bu şəraitə əməl olunmadıqda, məhsul tez bir zamanda xarab ola bilər. Məsələn soyuq saxlanmalı süd otaq temperaturunda saxlanarsa, içindəki mikroorqanizmlər sürətlə çoxalaraq məhsulu xarab edə bilir. Günəş şüaları yağlı məhsullarda oksidləşməni sürətləndirərək acımtıl dad əmələ gətirə bilir. Başqa bir amil qablaşdırmadır. Qablaşdırma, məhsulu xarici təsirlərdən qoruyur. Əgər paket cırılıbsa, vakum qablaşdırma pozulubsa, qapaq düzgün bağlanmayıbsa, hava, rütubət və mikroorqanizmlər məhsula daxil ola bilir. Bu halda keyfiyyət pozulur. "Soyuq zəncir" xüsusilə tez xarab olan məhsullar üçün çox vacibdir. Əgər bu zəncirdə pozulma baş verirsə, məhsulun içində mikroorqanizmlər aktivləşib çoxala bilir".
O qeyd edib ki, bir çox hallarda məhsul düzgün saxlanılsa da, ətrafdakı çirklənmiş alətlərlə, əllərlə və ya digər məhsullarla təmas vasitəsilə bakteriyalar bulaşa bilir. Bu hal məhsulun vaxtından əvvəl xarab olmasına gətirib çıxarır:
"Bəzi məhsulların tərkibində az miqdarda da olsa mikroorqanizmlər ola bilər. Əgər məhsulun emalı düzgün aparılmayıbsa, konservləşdirmə prosesi tam effektiv olmayıbsa, mikroorqanizmlər məhsulun içində çoxalaraq onun dadını, qoxusunu və görünüşünü pozur", - deyə Asim Vəliyev əlavə edib.
Ekspertin sözlərinə görə, istehlakçılar alış-veriş zamanı yalnız məhsulun üzərindəki tarixə deyil, həm də onun saxlanma şəraitinə və qablaşdırmasına diqqət yetirməlidirlər:
“Mağazada məhsulun soyuducuda, lazımi temperaturda saxlanılıb-saxlanılmadığına mütləq baxmaq lazımdır. Əgər soyuducular açıq qalırsa, buzlanma varsa və ya məhsullar otaq temperaturunda sərgilənirsə, bu, artıq potensial təhlükədir. Qablaşdırması zədələnmiş, şişmiş, yapışqan və ya nəmli olan məhsullar mikrobioloji çirklənməyə məruz qalmış ola bilər. Xüsusilə vakumlu qablaşdırmalarda hava ilə təmas məhsulun rəf ömrünü qısalda bilir".
Ekspert istehlakçılara həmçinin tövsiyə edir ki, marketlərin ümumi gigiyenik vəziyyəti, işçi heyətin davranışı və soyuducu avadanlıqların vəziyyəti də diqqət mərkəzində saxlanılsın. Əgər soyuducuda eyni markalı məhsullardan biri şişmiş, kiflənmiş və ya zədələnmişsə, digər məhsullar da eyni risk altında ola bilər.
